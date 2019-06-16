شكرا لقرائتكم خبر عن غوميز لـ«الفرنسية»: باقٍ مع الزعيم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض)

أكد اللاعب الفرنسي بافميتي غوميز المحترف في صفوف الفريق الهلالي للصحف الفرنسية أنه باقٍ مع الزعيم، مبينا أن نادي فناربخشة التركي لم يفاوضه ولم يقدم له أي عرض رسمي، «ولو قدم عرضاً فلن أذهب إليه لأنه المنافس التقليدي لفريقي السابق غلطة سراي».

وأضاف: «لدي عقد مع نادي الهلال إلى نهاية الموسم القادم، وحتى الآن لم أتلق أي عروض من أي نادٍ آخر». وعن تأقلم عائلته في السعودية قال: «عائلتي سعيدة جداً بالسنة التي قضتها في الرياض وليس لديها أي مانع في الإقامة أكثر من سنة». وعن خسارة الهلال للدوري قال: «للأسف لم نتوج كأبطال للدوري نتيجة لبعض الأخطاء، ولكن أعد الجماهير بأن يكون الموسم القادم أجمل وأفضل وذلك بمعالجة كل الأخطاء التي حدثت الموسم الفائت. ونادي الهلال هو بيتي الثاني، وهذا الشعور لم يأتِ من فراغ بل جاء من لاعبي الهلال والإدارة التي جعلتني أشعر بهذا الشعور، وسأواصل مشواري مع الهلال حتى نهاية عقدي الاحترافي مع النادي».