شكرا لقرائتكم خبر عن بطولة المملكة للشطرنج بجدة.. ختام ناجح والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

اختتمت تصفيات بطولة المملكة للشطرنج في المنطقة الغربية التي أقيمت بالصالة الخضراء باستاد الأمير عبدالله الفيصل بإشراف من الاتحاد السعودي للشطرنج وبمشاركة أكثر من 130 لاعبا ولمدة خمسة أيام شهدت منافسة قوية بين اللاعبين بحثا عن خطف بطاقة التأهل إلى بطولة المملكة المقرر إقامتها بصالة الألعاب المختلفة بمدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية بجدة (الجوهرة المشعة) خلال الفترة من 12 يوليو إلى 17 يوليو 2019 القادم، وذلك بعد ختام تصفيات جميع مناطق المملكة.

وتمكن اللاعب أحمد الرحيلي من تصدر ترتيب اللاعبين العشرة الأوائل في تصفيات المنطقة الغربية، بينما جاء ثانيا اللاعب عبدالله العتيبي، وحصل اللاعب سليمان اليوسف على المركز الثالث، واللاعب عبدالله مغربي رابعا، وفي المركز الخامس جاء اللاعب عبدالرحمن رمضان، وفي المركز السادس حل اللاعب بسام عرب، واللاعب عماد خياط حل سابعا، واللاعب عتيق السلمي جاء ثامنا، وفي المركز التاسع حل اللاعب عبدالمحسن الأمير، وفي المركز العاشر اللاعب عمر الجهني.

وستنطلق تصفيات المنطقة الوسطى بمدينة الرياض وذلك بالصالة الرياضية بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي خلال الفترة من 16 إلى 20 يونيو الجاري، بمشاركة أكثر من 120 لاعبا، معلنا الاتحاد السعودي للشطرنج إقامة 7 جولات في البطولة.