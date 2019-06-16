شكرا لقرائتكم خبر عن كوتينيو يقود البرازيل للفوز على بوليفيا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ.ف.ب (ساو باولو)

استهل المنتخب البرازيلي مسعاه لإحراز لقب بطولة كوبا أمركيا للمرة الأولى منذ 2007، بفوز كبير على نظيره البوليفي 3/0 (الجمعة) في ساو باولو في افتتاح النسخة السادسة والأربعين من البطولة القارية التي يحتضنها للمرة الأولى منذ 1989.

وبعد شوط أول عقيم عجز خلاله رجال المدرب تيتي عن اختراق الدفاع البوليفي والوصول إلى شباك الحارس كارلوس لامبي ما دفع الجمهور إلى توجيه صافرات الاستهجان للاعبين، فرض لاعب وسط برشلونة الإسباني فيليبي كوتينيو نفسه نجماً للقاء بتسجيله هدفين في مستهل الشوط الثاني (50 من ركلة جزاء و53)، قبل أن يؤكد البديل إيفرتون النقاط الثلاث لأصحاب الضيافة بهدف ثالث (85).

وبهذا الفوز الذي افتتح به البطولة ومنافسات المجموعة الأولى التي تضم منتخبي فنزويلا والبيرو (يلعبان السبت)، خطا المنتخب البرازيلي أولى خطواته نحو تلميع صورته أمام جمهوره من خلال التتويج بالبطولة القارية الغائبة عن خزائنه منذ 12 عاماً، وتعويض الخيبة التي عاشها قبل 5 أعوام حين احتضنت بلاده مونديال 2014 وخرج من نصف النهائي بهزيمة تاريخية أمام ألمانيا (1/7).

ومنذ تتويجه الأخير بلقب كوبا أمريكا 2007، عاش المنتخب البرازيلي فترة سيئة في البطولات الكبرى إذ خرج من الدوري ربع النهائي في مونديالي 2010 و2018 ونصف نهائي 2014، وربع نهائي كوبا أمريكا في نسختي 2011 و2015 ومن الدور الأول للبطولة القارية عام 2016 في نسختها المئوية (بالصيغتين السابقة والحالية).