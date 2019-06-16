شكرا لقرائتكم خبر عن تأهل سيدات إنجلترا وإيطاليا لثمن نهائي المونديال والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ.ف.ب (لوهافر)

منحت جودي تايلور منتخب إنجلترا بطاقة التأهل إلى ثمن النهائي بتسجيلها هدف الفوز الوحيد في مرمى الأرجنتين (الجمعة) في ختام الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة ضمن كأس العالم في كرة القدم للسيدات المقامة حالياً في فرنسا، فيما اكتسحت إيطاليا جامايكا بخماسية بيضاء في المجموعة الثالثة وحسمت بطاقة التأهل بدورها.

وسجلت تايلور الهدف في الدقيقة (61)، وكانت اليابان تغلبت في وقت سابق أمس على اسكتلندا 2/1 ضمن المجموعة الثالثة، وتتصدر إنجلترا التي حققت فوزها الثاني على التولي ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط مقابل 4 لليابان، وصيفة بطلة عام 2015، ونقطة واحدة للارجنتين ولا شيء لاسكتلندا، وباتت إنجلترا رابع منتخب يتأهل إلى ثمن النهائي بعد فرنسا (المجموعة الأولى) وألمانيا (الثانية) وإيطاليا (الثالثة).

وفي لقاء آخر في المونديال ضمنت إيطاليا إحدى بطاقتي التأهل إلى ثمن النهائي عن المجموعة الثالثة بعدما حققت فوزها الثاني تواليا باكتساح جامايكا 5/0، وسجلت كريستيانا جيريلي (12 من ركلة جزاء و25 و46) وأورورا غالي (71 و81) الأهداف، وتتصدر إيطاليا ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، مقابل 3 نقاط لكل من البرازيل وأستراليا، ولا شيء لجامايكا التي سقطت في الجولة الأولى أمام سيدات البرازيل بثلاثية بيضاء.