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جدة - خالد شويل - محمد النعمي (جدة) انتهت الإدارة الاتحادية السابقة برئاسة لؤي ناظر من كتابة الخطوط الأولية لإنتاج فيلم وثائقي ضخم يرصد تاريخ عميد الأندية انتهت الإدارة الاتحادية السابقة برئاسة لؤي ناظر من كتابة الخطوط الأولية لإنتاج فيلم وثائقي ضخم يرصد تاريخ عميد الأندية السعودية منذ النشأة الأولى في غرفة اللاسلكي والأحداث التي مر بها النادي طوال الحقبة الزمنية الممتدة لأكثر من 90 عاماً، وذلك بحسب مصادر خاصة لـ«الخليج 365»، أشارت إلى أن الإدارة الاتحادية عملت على تحقيق أولوية تاريخية تتمثل في إنتاج فيلم سينمائي يوثق تاريخ الاتحاد، وهو ما أكده رئيس لجنة الاستثمار السابق خالد التميرك الذي قال لـ«الخليج 365»: «بالفعل كنَّا نتطلع لتنويع مصادر الدخل لنادي الاتحاد من خلال إنتاج الفيلم الضخم من حيث الفكرة والقيمة المالية، ولم يسعفنا الوقت لإنتاجه بسبب انتهاء فترة الإدارة السابقة». وأضاف: «لم نتوقف وما زلنا نواصل العمل من خلال التنسيق مع أحمد كعكي المرشح لمنصب نائب الرئيس في الإدارة الاتحادية الجديدة، لحين الانتهاء من هذا العمل الذي سيصب في صالح الخزينة الاتحادية». وبحسب مصادر "الخليج 365"، فإن الإدارة الاتحادية حصلت على موافقة من الشركة العالمية «نتفليكس» المتخصصة في إنتاج الأفلام والبرامج التلفزيونية، لتوزيعه وبثه عبر الإنترنت بأسلوب عرض وثائقي، إلا أن الطرفين لم يتوصلا لاتفاق على القيمة المالية، ومن المحتمل أن تتجه اللجنة لدراسة العروض المقدمة من شركات الإنتاج لعمل الفيلم وعرضه في أحد دور العرض السينمائية، بحضور شخصيات بارزة للعرض الأول، وبثه عبر «نتفليكس»، وربما تتطوير الفكرة لعمل صالة سينمائية صغيرة في النادي لعرض الفيلم للجماهير، وهي الخطوة التي ستضمن عائدا ماليا ضخما لخزينة النادي.



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