شكرا لقرائتكم خبر عن أوكرانيا بطل كأس العالم تحت 20 عاماً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد النعمي (جدة)

قلبت أوكرانيا تأخرها بهدف مبكر من ركلة جزاء، إلى فوز على كوريا الجنوبية 3/‏1، لتحرز لقبها الأول في كأس العالم تحت 20 عاما في كرة القدم، أمس (السبت)، في المباراة النهائية بمدينة لودز البولندية.

وبعد الهدف الأول لمنتخب كوريا الذي حمل توقيع لاعب فالنسيا الإسباني لي كانغ من ركلة جزاء، بعد لجوء الحكم لتقنية الفيديو، رد فلادسيلاف سوبرياها لاعب دينامو كييف بثنائية، قبل أن يحسم جورجي تسيتايشفيلي النتيجة من مجهود فردي رائع بدأه من منتصف ملعبه بهجمة مرتدة.

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وتصدرت أوكرانيا مجموعتها، ثم تخطت بنما، وكولومبيا، وإيطاليا، في طريقها إلى النهائي.

أما كوريا الجنوبية التي خاضت أول مباراة نهائية لها على غرار أوكرانيا، فحلت ثانية في مجموعتها خلف الأرجنتين، وأمام البرتغال، وجنوب أفريقيا، ثم تخطت اليابان، والسنغال، والإكوادور، في طريقها إلى النهائي.

وحلت الإكوادور ثالثة بفوزها على إيطاليا 1/‏0، وخلفت أوكرانيا إنجلترا المتوجة باللقب الأخير في 2017، فيما تحمل الأرجنتين الرقم القياسي بعدد الألقاب برصيد 6 ألقاب، تليها البرازيل بـ5 ألقاب.