شكرا لقرائتكم المنتخب بالأحمر والأسود أمام غينيا "الصفراء" فى ودية اليوم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أسفر الاجتماع الفنى لمباراة منتخب مصر ومنتخب غينيا الودية والتى ستقام اليوم باستاد الجيش ببرج العرب بحضور مراقب المباراة والحكم الرابع ومسئولى الفريقين عن ارتداء المنتخب المصرى للقميص الأحمر والشورت الأسود بينما يرتدي المنتخب الغينى القميص الأصفر. يواجه منتخب مصر فى التاسعة مساء اليوم منتخب غينيا فى البروفة الثانية و الأخيرة للفراعنة قبل بطولة أمم أفريقيا التى تنطلق 21 يونيو حتي 19 يوليو المقبل. استقر المكسيكي خافيير اجيري على التشكيل الذى سيبدأ به مباراة اليوم أمام غينيا وهو : Advertisements حراسة المرمى : محمد الشناوي الدفاع : عمر جابر و باهر المحمدي و محمود الونش و أحمد أيمن منصور. الوسط : محمد النني وطارق حامد "دونجا" وعبدالله السعيد ومحمد صلاح تريزيجيه. الهجوم مروان محسن.

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