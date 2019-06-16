الإسماعيلى يستكمل القياسات البدنية للاعبين اليوم...

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جدة - عمرو شويل يستكمل لاعبو فريق الكرة الأول بالإسماعيلى القياسات البدنية الشاملة اليوم الاحد، قبيل انطلاق المران ضمن فترة الاعداد استعدادا لخوض منافسات الموسم الجديد.
ويتبقى للفريق قمة مؤجلة أمام الزمالك ستقام عقب انتهاء منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر لها خلال الفترة من 21 يونيو الجارى وحتى 19 يوليو المقبل.
تستهدف القياسات الاطمئنان على سلامة العضلات والتأكد من نسبة الأملاح والدهون في الجسم والتعرف على معدل الحرق والوقوف على نواقص كل لاعب من أجل علاجها قبل خوض غمار البطولات الرسمية.
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