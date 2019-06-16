شكرا لقرائتكم أبطال خارج الاستاد فى الكان.. رجال الشرطة يقدمون مظهرا حضاريا فى تأمين كأس الأمم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تتجه أنظار العالم خلال الأيام المقبلة لأم الدنيا مصر، لمشاهدة بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تقام على ملاعب مصر، ويشارك فيه عدداً من المنتخبات الإفريقية يضموا كوكبة من أبرز وأهم لاعبي العالم مثل محمد صلاح وماني.

ورغم أن الأنظار تتجه نحو الساحرة المستديرة مباشرة لمتابعة المبارايات التي تقام في الملاعب، ورصد الأبطال أثناء تحركهم وإحراز الأهداف وإسعاد المشاهدين، يبقى خارج أسوار الملاعب دوماً أبطال حقيقون يساهمون في صناعة الحدث ونجاحه، وتصدير مشاهد حضارية للعالم كله.

ويأتي على رأس هؤلاء الأشخاص، رجال الشرطة الذين يقومون بتأمين المبارايات حتى انتهاء البطولة، ويساعدون المشجعين "المصريين والضيوف" للوصول للملاعب بسهولة ويسر.

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ويبذل رجال الشرطة جهوداً كبيرة تستحق الإشادة، للخروج بهذه البطولة بصورة تليق باسم وسمعة الرياضة المصرية.

ويحرص رجال الشرطة دوماً في مثل هذه البطولات على توجيه رسائل الأمن والسلام للعالم من قلب القاهرة، من خلال منظومة أمنية تعمل في تناغم، تحترم المواطن والضيف وتزيل كافة العقبات أمامهم، وتخلق مناخ طيب للجميع للاستمتاع بالبطولة.