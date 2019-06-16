شكرا لقرائتكم أجاى ينتظر عرضا برتغاليا للرحيل عن الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بات النيجيري جونيور أجاي لاعب الاهلي قريبا من تلقى عرض من أحد أندية الدوري البرتغالي خلال الساعات القليلة المقبلة.

Advertisements

وشهدت الأيام الماضية جدلاً بشأن مصير النيجيري جونيور أجاي فقد تحدث البعض داخل القلعة الحمراء عن إمكانية موافقة الاهلي على رحيله الصيف المقبل حال تلقيه عرضاً مناسباً ومُغرياً للأهلي فيما أكد البعض الأخر صعوبة تحقيق ذلك.

وينتظر الاهلي وصول عرض رسمي للاعب النيجيري من أجل البت فيه وإتخاذ قرار مناسب للنادي واللاعب خاصة وأن هناك إمكانية للإستغناء عن لاعب أجنبي أو أكثر من الرباعي الأجنبي المتواجد في الاهلي حالياً من أجل إبرام صفقات أجنبية جديدة.