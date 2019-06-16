أندرياتزولي مدرباً لجنوى

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عين نادي جنوى الإيطالي لكرة القدم أوريليو أندرياتزولي مدرباً جديداً لفريقه بدلاً من تشيزاري برانديلي، كما أعلن النادي الشمالي.

وقال النادي في بيان رسمي «يعلن جنوى التوصل إلى اتفاق مع أوريليو أندرياتزولي الذي سيتولى مركز المدير الفني للفريق الأول اعتباراً من الأول من يوليو 2019».

وحقق أندرياتزولي (65 عاماً) أفضل نتائجه مع إمبولي الذي أعاده إلى الدرجة الأولى في نهاية موسم 2017-2018.