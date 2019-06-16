«دبي ستارز» يستضيف اليوم الرياضي ل «فيتامي هليث كير»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استضاف مجمع «دبي ستارز» الرياضي فعالية رياضية نظمتها شركة «فيتامي هيلث كير» بمشاركة العاملين في الشركة بالإضافة إلى فرق عمل عملاء الشركة من مجموعات صيدليات مختلفة.

وعمل مجمع «دبي ستارز» الرياضي على تنظيم برنامج الفعالية والذي احتوى على بطولة رياضية في كرة القدم بنظام المجموعات، بمشاركة 6 فرق رياضية ل 6 مجموعات صيدليات من عملاء شركة «فيتامي هيلث كير» وبحضور العديد من المشجعين، واستمرت الفعالية الرياضية لمدة أربع ساعات متواصلة ليوم واحد مملوء بالأنشطة الرياضية واللياقة البدنية في ملاعب مجمع «دبي ستارز» الرياضي الداخلية المكيفة والمجهزة على أعلى مستوى من التجهيزات الرياضية للرياضات المختلفة والتجهيزات الخاصة بالأمن والسلامة.

وقال الدكتور تامر السعدي مدير عام شركة «فيتامي هيلث كير»: نحن في شركة «فيتامي هيلث كير»، اعتدنا على تنظيم أنشطة رياضية مختلفة من خلال تنظيم المسابقات والبطولات ودعوة المؤسسات والشركات التي تعمل في مجال الرعاية الطبية والصحية من مجموعات الصيدليات التي تعمل في الدولة للمشاركة في البطولات الرياضية التي نرعاها، وذلك لأننا في الشركة نؤمن بأن المشاركة في النشاط الرياضي بالإضافة لكونها مفيدة لصحة الفرد، فإنها تعمل أيضاً على بناء روح الفريق الواحد وبصفتنا شركة في مجال الرعاية الصحية، فإننا نشجع الموظفين في مختلف القطاعات على ممارسة الرياضة بأشكالها المتنوعة لصحة أفضل، بالإضافة إلى أن التجمع معاً ليوم واحد من المنافسة الودية يعتبر فرصة للجميع لإظهار مواهبهم

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وأضاف: الفعالية كانت ناجحة من كل النواحي خاصة التنظيم والإعداد والتنفيذ، كما أن «دبي ستارز» مجمع رياضي مذهل يحتوي على كل وسائل الراحة، لقد كانت أمسية رياضية رائعة تخطت توقعاتنا.

ومن جانبه قال إسلام التركي ممثل شركة السركال الرياضية، التابع لها مجمع «دبي ستارز» الرياضي: نحن سعداء باستضافة الفعالية الرياضية لشركة «فيتامي هيلث كير» في مجمعنا الرياضي، كما نثمن جهودهم في الحث على ممارسة الرياضة بشكل عام من خلال تكرار رعاية الفعاليات الرياضية وندعو الشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة لتشجيع موظفيها على ممارسة أسلوب حياة صحي ونشط، من خلال تنظيم فعاليات رياضية للموظفين لحثهم على ممارسة الرياضة بمختلف أشكالها لما لها من أثر إيجابي على إنتاجيتهم.

يؤمن مجمع «دبي ستارز» الرياضي وبمشاركة الشركات والتعاون مع المؤسسات المختلفة، أن ممارسة الألعاب والأنشطة الرياضية يلهم الأفراد في المجتمع على ممارسة أسلوب حياة صحي.

ويوفّر المجمع العديد من المزايا، من خلال فعاليات بناء روح الفريق الواحد.