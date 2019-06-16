شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم كرة القدم مهددون بسرقة منازلهم والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تدق إسبانيا ناقوس الخطر، بعد أن أصبح جناح فريق ريال مدريد لكرة القدم، لوكاس فاسكيز، أحدث الضحايا، ضمن موجة السرقة المنتشرة بالنسبة لبيوت لاعبي كرة القدم وبخاصة خلال الأسابيع الأخيرة.
وأبدى لاعب ريال مدريد وأسرته استياءهم بسبب سرقة منزلهم أثناء قضاء العطلة في جزر البليار، وقام اللصوص بسرقة الكثير من الأشياء الشخصية القيمة للاعب ولأسرته.
وتأتي هذه الحادثة، بعد سرقة منزل كل من المدير الفني للفريق الملكي الفرنسي زين الدين زيدان، ولاعب خط وسطه إيسكو، ومهاجم أتلتيكو مدريد ألفارو موراتا، وفي الآونة الأخيرة، تتخذ الشرطة تدابير جديدة لمحاولة وقف هذه الموجة التي يعاني منها لاعبو كرة القدم.
وفي إيطاليا تعرض جناح انتر ميلان الكرواتي ايفان برسيتش لسرقة ساعات ومجوهرات بقيمة 70 ألف استرليني من شقته الفارهة في الطابق ال19 في حي جاريبالدي وسط ميلان.
وذكرت لاستامبا الإيطالية أن برسيتش شاهد الساعات أواخر الشهر الماضي، ولم يتنبه لسرقتها إلا عند عودته للميلان بعد المشاركة مع المنتخب وكشفت التحقيقات عن عدم وجود آثار دخول قسري للشقة في البناية التي يقيم فيها بعض زملائه في الفريق.
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