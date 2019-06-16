شكرا لقرائتكم خبر عن الشارقة يدخل طرفاً في التعاقد مع ريكاردو جوميز والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

دخل ريكاردو جوميز، مهاجم بارتيزان بلغراد الصربي ومنتخب الرأس الأخضر في دائرة اهتمامات نادي الشارقة، علماً أن أندية برتغالية وخليجية مهتمه أيضاً بالتعاقد معه.

وبالرغم من أن اللاعب تبلغ قيمته السوقية 3 ملايين يورو، إلا أن المزايدة عليه رفعت سعره إلى خمسة ملايين يورو، وتشير المعلومات إلى أن الأهلي جدة السعودي هو صاحب العرض الأفضل.

وكان نادي الأهلي جدة أول من طرق أبواب اللاعب ريكاردو جوميز لأجل التعاقد معه، وكشفت تقارير صحفية برتغالية التي تهتم عادة بأخبار كرة القدم في الرأس الأخضر عن أن الأهلي السعودي يتفوق على أندية خليجية وبرتغالية في السباق لضم ريكاردو.

وحسب التقارير، فإن ريكاردو جوميز، استهل مشواره الاحترافي عبر الدوري البرتغالي، ومن ثم انتقل إلى نادي بارتيزان الصربي، وعقد جوميز مع ناديه ينتهي في 30 يونيو عام 2021 ويتطلب الأمر إما التعاقد معه على سبيل الإعارة من ناديه أو شراء بطاقته الدولية بالكامل، وبحسب الصحف فإن إدارة الأهلي، تقدمت بعرض تبلغ قيمته نحو 4 ملايين يورو لشراء عقد اللاعب، إلا أن إدارة النادي الصربي طلبت 5 ملايين يورو للتخلّي عن اللاعب.

وبالنسبة للشارقة، فإنه يتطلع لأن يكون ريكاردو جوميز بديلاً لمواطنه ويلتون سواريز الذي انتقل إلى نادي الوصل مؤخراً.

ويعد جوميز من اللاعبين المميزين الذين يعرفون طريق المرمى فهو لعب هذا الموسم مع بارتيزان بلجراد 49 مباراة، وسجل 26 هدفاً وصنع أربعة أهداف، واحتل الترتيب الثاني في الهدافين.

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وكان نادي الشارقة يأمل بعودة ويلتون، ولكن تمسك الوصل به، جعل الشارقة يتجه لتفعيل خطوط التفاوض مع خياراته الأخرى.

ويقضي ويلتون إجازته السنوية حالياً في مسقط رأسه في البرازيل، وسيعود من بلاد السامبا قريباً للاستقرار واللعب مع ناديه الجديد الإمبراطور الوصلاوي، الذي كسب بالتأكيد مهاجماً جيداً أثبت تألقه مع الشارقة.

جدل واسع

وكان انتقال ويلتون من الشارقة إلى الوصل، ومن ثم رغبة الشارقة بالإبقاء عليه أخذ الكثير من الجدل، لكن أصبح من المؤكد أن ويلتون سيرتدي الشعار الأصفر في الموسم المقبل.

وتعود قصة ويلتون إلى منتصف الموسم الحالي عندما رغب نادي الشارقة في تجديد عقده هدافه البرازيلي، لكن الأخير طالب بزيادة تفوق ما كان يتقاضاه سابقاً، وعندما أخطر نادي الشارقة ويلتون مؤخراً بموافقته على تجديد التعاقد معه نظير مليوني دولار، وهو ما كان يطالب به اللاعب الذي وقع بالفعل لصالح الوصل بنفس المبلغ.

وقال اللاعب لإدارة الشارقة إنه إذا كان الشارقة سيتعاقد معه نظير مليوني دولار فإنه يرحب بالعودة لصفوف «الملك»، وترك الكرة في ملعب الشرقاوية للتفاهم مع الوصل. وأكد ويلتون مؤخراً سعادته بالتعاقد مع الوصل، وأنه جاهز لبدء رحلته الجديد مع «الإمبراطور» في الموسم الجديد.

عموماً، في حال نجح الشارقة في التعاقد مع ريكاردو جوميز، فإنه سيكون ثاني لاعب من الرأس الأخضر يلعب ل«الملك» وفي دوري الإمارات بعد مواطنه ريان منديز، الذي حقق نجاحاً وتميزاً كبيرين.

ويذكر أن مينديز كان أول لاعب من جزر الرأس الأخضر يحترف في دورينا وشكل الإضافة مع «الملك» ومستواه وجه أنظار الوكلاء والأندية في المنطقة نحو لاعبي جزر الرأس الأخضر.