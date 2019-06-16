فروم يتطلع لعودة أقوى

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يتطلع الدراج البريطاني كريس فروم، لوضع الحادث الذي تعرض له خلف ظهره، وأن يعود إلى مستواه المعهود قريباً.

وقال فروم الفائز بلقب سباق فرنسا الدولي للدراجات (تور دو فرانس) أربع مرات، أمس، «رغم الانتكاسة الكبيرة التي حدثت لي، فإنني أركز على المستقبل».

وأضاف: «طريق التعافي طويل، ولكن الطريق بدأ الآن وأركز تماماً على العودة إلى أفضل مستوى لي».

وتعرض فروم (34 عاماً) لحادث تصادم عنيف يوم الأربعاء الماضي أثناء الاستعداد لسباق دويفين، وهو السباق التجريبي قبل خوض منافسات تور دو فرانس. وفاز فروم بسباق فرنسا للدراجات أربع مرات، في أعوام 2013 و2015 و2016 و2017، وكان يسعى لتحقيق اللقب الخامس، عندما تبدأ جولة بروكسل في السادس من يوليو/تموز المقبل.