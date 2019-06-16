شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة منزعج من طعنة الريال في صفقة كوبو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

سدد ريال مدريد طعنة قوية لغريمه برشلونة بالتعاقد مع «ميسي اليابان» تاكيفوسا كوبو (18 عاماً)، الذي طور مهاراته في لاماسيا (مدرسة برشلونة الكروية) عندما كان يافعاً، لكن توجب عليه العودة لليابان في 2014 بعد معاقبة «فيفا» لبرشلونة بسبب صفقات اللاعبين الصغار.

واختار كوبو الانتقال للريال لأن وكيل أعماله مانويل فيرير ولأسباب مالية ورياضية قرر قول «لا» لبرشلونة، وكشف تقرير عن أن فيرير الذي نقل إيفان دي لا بينا (لاعب إسبانيول حالياً) وابن أكاديمية لاماسيا أيضاً إلى لاتسيو الإيطالي في 1998 جلس للتفاوض أولاً مع إدارة برشلونة وطلب أن يكون كوبو الخيار الثالث في هجوم الوسط كي يتسنى له لعب دقائق أكثر، لكن برشلونة قال إن اللائحة تضم مالكوم وآرثر وأرتورو فيدال.

من جهته، وافق الريال على مشاركة كوبو هذا الموسم في فريق كاستيا (الفريق الثاني) تحت قيادة الأسطورة راؤول ووقع معه عقداً لست سنوات، على أن يراقب زيدان مدرب الفريق الأول تطوره ويزج به لاحقاً في الفريق الأول الذي يضم حالياً في نفس الموقع البرازيليين فينيسيوس ورودريجو.

وسيدفع الريال لبرشلونة مبلغاً نظير تدرب كوبو في لاماسيا، فيما أكد كوبو سعادته بالانضمام لريال مدريد.

كوبو هو أصغر لاعب يشارك مع منتخب بلاده في بطولة كوبا أمريكا بهدف الإعداد للأولمبياد طوكيو العام المقبل، وسيواجه منتخب تشيلي يوم غد الاثنين.

وسيحصل كوبو على معلومات عن «الليجا» من الياباني الوحيد في إسبانيا وهو جاكو شيبازاكي لاعب خيتافي.

وفي سياق متصل، انتقد مشجعو ريال مدريد نشر جناح الفريق الويلزي جاريث بيل صورة التقطها قبل فترة في ملعب بطولة جولف بالولايات المتحدة في نفس توقيت تقديم النجم البلجيكي ايدين هازارد في سناتياجو برنابيو.

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وكتب بيل تحت صورته رسالة تشجيع للاعب الجولف داستن جونسن (المصنف رقم 2 عالمياً) لحصد لقبه الثاني الكبير، لكن رسالة بيل أثارت جدلاً واسعاً ولم تلق استحساناً من مشجعي الفريق وذهب أحدهم بعيداً وكتب: «اخرج من هنا»، وكتب آخر: «خذ بنزيمة معك واخرجا»، وكتب آخر: «بيل سيلعب الجولف فيما تبقى من عقده معنا»، وآخر: «توقيت مثالي كالعادة جاريث».

وحاول الريال الانتهاء من صفقاته مبكراً هذا الموسم مع انتظار بيع بيل أو غيره من اللاعبين.

وفي إيطاليا، أكد نيكولاس شقيق المهاجم الأرجنتيني جونزالو هيجواين ووكيل أعماله في نفس الوقت عزم اللاعب على عدم تمديد عقد إعارته في تشيلسي لنصف الموسم وأنه يريد العودة لليوفي لإكمال عقده وقال: «جونزالو يريد احترام عقده واستكمال العامين المتبقيين منه في اليوفنتوس ولا يفكر في اللعب في فريق ثان بإيطاليا غير اليوفي».

وفي إنجلترا، يحاول أرسنال الخامس تعويض مبلغ ال50 مليون استرليني التي حرمت منها الميزانية بسبب الفشل في التأهل لدوري أبطال أوروبا للعام الثالث على التوالي ببيع أكبر لاعبيه أجراً الألماني مسعود أوزيل (350 ألف إسترليني أسبوعياً)، بالرغم من أن المهمة مستحيلة.

ويحظى أوزيل بشعبية كبيرة لدى جلطة سراي وفنربغشة التركيين، لكنهما لا يستطيعان دفع 30 مليون إسترليني لشرائه ولا يستطيعان دفع 18 مليون إسترليني له سنوياً.

ويحاول أرسنال في المقابل التمسك بنجمه الغابوني بيير ايمريك أوباميانغ بعد عرض مغر من جوانزهو ايفرجراند وشنغهاي سيبج عملاقا الدوري الصيني بأجر يصل إلى 300 ألف إسترليني أسبوعياً مع دخوله العامين الأخيرين من عقده مع المدفعجية.

ويحاول أرسنال الإبقاء على مهاجمه بعرض عقد محسن حتى 2021، علاوة على عرض مماثل لشريكه في الهجوم الفرنسي لاكازيت.

وشوهد المهاجم الغابوني وهو يستمتع بإجازته في مدينة ميلان ويتنزه مع أقاربه بسيارته اللامبورجيني.