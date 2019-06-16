محمد بن سليم: فخورون بالتميز ونملك القدرة على النجاح

أوكل الاتحاد الدولي للسيارات، مسؤولية التدريب والتحضير والتأهيل لكافة الكوادر الفنية لسباقات الفورمولا 1 على مستوى العالم، إلى نادي الإمارات للسيارات بقيادة رئيسه محمد بن سليم نائب رئيس الاتحاد الدولي.

تأتي الخطوة لتؤكد الثقة الكبيرة التي يوليها الاتحاد الدولي لنادي الإمارات للسيارات والقائمون عليه من مسؤولين وخبراء وكوادر فنية قادرة على تحقيق كل الأهداف المرجوة والتي تساهم في النجاح الفني والتنظيمي وضمان سلامة جميع السائقين ومسؤولي السباقات وكافة عشاق الفورمولا1 من المشاهدين في حلبات السباقات على مستوى العالم.

وجاء اختيار نادي الإمارات للسيارات للقيام بهذه المهمة، لما يتمتع به النادي من قدرات وخبرات كبيرة في هذا الخصوص، كما أنه يملك كوادر مشهوداً لها بالكفاءة والنجاح والخبرة التي تم اكتسابها منذ قرابة 10 سنوات وتحديداً منذ أن تم إنشاء الوحدات التدريبية المتخصصة في النادي، والتي ساهمت في إعداد «كود موحد» لجميع مسؤولي رياضة السيارات في سباقات الفورمولا 1 على مستوى العالم، لضمان السلامة والنجاح الذي يستهدف في النهاية الوصول إلى حدث رياضي ناجح وآمن.

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وفي هذا الإطار سينظم نادي الإمارات للسيارات، حلقة دراسية يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين في مقر الاتحاد الدولي للسيارات في جنيف، من خلالها سيتم عرض كافة البرامج المقترحة لاعتمادها من قبل الاتحاد الدولي، وهي الخطوة الأولى في إدخال نظام ترخيص عالمي لجميع مسؤولي الاتحاد في جميع أنحاء العالم البالغ عددهم 146 عضوًا.

وأوضح محمد بن سليم رئيس نادي الإمارات للسيارات ونائب رئيس الاتحاد الدولي، أن وجود وحدة تدريبية موحدة دولية معتمدة في مقر نادي الإمارات للسيارات في دبي، يعزز من دور مسؤولي رياضة السيارات في تنظيم أي سباق حول العالم بنجاح وآمان.

وقال: في الإمارات نفخر بأن لدينا ما يكفي من المعرفة والخبرة لتدريب مسؤولي رياضة السيارات في جميع أنحاء العالم، وتنمية خبراتهم، ومنحهم المعرفة اللازمة للتغلب على أي حادث قد يحدث على مضمار السباق.

يذكر أنه على مدار الأشهر العشرة الماضية، قام فريق من خمسة خبراء بتصميم 3 وحدات تدريبية هي الأولى من أصل 18 وحدة متخصصة في تطوير مهارات المتطوعين في جميع أنحاء العالم.