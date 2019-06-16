بني ياس يعين البلجيكي إيمرتشتس مدرباً للرديف

عينت شركة بني ياس لكرة القدم البلجيكي جيرت إيمرتشتس مدرب فريق 18 سنة بالنادي، مدرباً لرديف السماوي، خلال الموسم المقبل، خلفاً للمدرب المواطن الكفؤ جمال الحساني الذي قاد فريقي الشباب والرديف على مدار الموسمين الماضيين.

حل بني ياس في المركز الثامن برصيد 32 نقطة بدوري تحت 21 سنة في الموسم الماضي، حيث حقق الفوز في 9 مباريات وتعادل في 5 مباريات وخسر في 12 مباراة، كانت معظمها حاضرة في منافسات مرحلة الإياب بعد افتقاد الفريق عناصر عديدة مهمة من صفوفه لدعم الفريق الأول تحت قيادة الكرواتي كرونسلاف جوريتش حينها، وكان رديف بني ياس قد وصل إلى مركز جيد في الترتيب بمنافسات مرحلة الذهاب، وحل على مسافة 6 نقاط من قمة الترتيب، قبل أن يتراجع في الترتيب في الدور الثاني، لينهي الموسم ثامناً، علماً أن العين هو من توج بلقب دوري تحت 21 سنة.

يذكر أن شركة الكرة بنادي بني ياس تعاقدت مع الألماني وينفريد شايفر لقيادة الفريق الأول في الموسم المقبل، في صفقة تبدو مميزة للسماوي الساعي إلى تحقيق ما هو أفضل من محصلة الموسم الماضي والمنافسة على كأس صاحب السمو رئيس الدولة أو كأس الخليج العربي. ويبحث بني ياس عن التعاقد مع ثلاثي أجنبي جديد، دعماً لصفوفه استعداداً للموسم المقبل.