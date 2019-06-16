الأهلي المصري يفاوض زين الشارقة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد فريق الأهلي المصري لكرة اليد رغبته في ضم مواطنه علي زين المحترف في نادي الشارقة.

وذكر موقع «كورة»، نقلاً عن مصدر مسؤول في النادي الأهلي، أن «علي زين أبدى ترحيبه بالعودة من جديد للنادي، لكن ما زال يتبقى في عقده موسم إضافي مع الشارقة، والمطالب المالية الكبيرة للاستغناء عنه، هي العائق حتى الآن».

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وواصل المصدر الأهلاوي «علي زين إحدى الركائز الأساسية والمهمة للشارقة، وخاصة بعد ظهوره بمستوى متميز مع الفريق في الموسم الماضي، ومساهمته في تحقيق العديد من النتائج الإيجابية».

وتابع المصدر: «قدومه للأهلي سيشكل قوة كبيرة للفريق، نظراً لخبراته وفنياته العالية.. نتمنى أن تحدث انفراجة خلال الساعات المقبلة، وتقريب وجهات النظر بين الناديين لإتمام الصفقة».

وكان علي زين، قد انتقل للشارقة، مطلع الموسم الماضي، قادماً من آكس أون بروفانس الفرنسي، وقد أسهم اللاعب في تحقيق الشارقة للعديد من الألقاب منها الدوري والسوبر والكأس، بجانب الحصول على برونزية دوري أبطال آسيا، بينما توج النجم المصري بجائزة أفضل ظهير أيسر في هذه البطولة.