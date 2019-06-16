مفاوضات الوحدة مع الإسباني لوبيز مستمرة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى

تواصلت مفاوضات نادي الوحدة مع اللاعب الإسباني كارلوس لوبيز مهاجم نادي ليجا وارسو البولندي، لينضم إلى اللاعبين الأربعة الأجانب الموجودين في قائمة الفريق، وهم الأرجنتيني سيباستيان تيجالي والبرازيلي ليوناردو دي سوزا والكوري شانج ريم، والأوروجوياني نيكولاس ميليسي الذين تم قيدهم في القائمة الآسيوية للفريق.

وتشير المصادر إلى أن المفاوضات مع اللاعب الإسباني لوبيز قطعت شوطاً بعيداً، وسيكون لاعباً في صفوف العنابي، على أن يخوض المنافسات المحلية.

من جهة أخرى، علم «الخليج الرياضي» أن نادي الوحدة تلقى 4 عروض بخصوص لاعبه المغربي مراد باتنا، أولها عرض نادي الجزيرة، وعرضين آخرين من فريقي حتا وخورفكان وعرض آخر من نادي الشباب السعودي، ويعتبر نادي الجزيرة الأقرب للحصول على خدماته.

وكان باتنا وجه رسالة إلى جمهور«العنابي» عبر حسابه الشخصي بموقع «فيسبوك» أكد فيها أنه قضى عامين رائعين مع جماهير الوحدة، وشاركهما الفوز بلقبين، موجهاً لهم الشكر على مساندته طوال فترة تواجده بالفريق.

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وكان نادي الوحدة أوقف باتنا في فبراير/ شباط الماضي، وقرر عدم إبقائه في قائمته، علماً أن عقده مع النادي ينتهي عام 2020، وذلك بسبب عدم جديته في التدريبات وادعائه الإصابة.

وعلى صعيد آخر، يلتقي الوحدة فريق إف سي توينتي الهولندي ودياً في الخامس من يوليو/ تموز المقبل، خلال معسكره الخارجي بهولندا، والذي يقام في الفترة من 25 يونيو/ حزيران الحالي إلى 20 يوليو/ تموز المقبل والذي تقرر أن يؤدي خلاله الفريق 6 مواجهات إعدادية.

وكان النادي الهولندي أعلن عن ذلك في موقعه الإلكتروني.

ويدشن الوحدة، استعداداته للموسم الجديد، بتجمع داخلي يبدأ في 22 يونيو/ حزيران الجاري، في مقر النادي بأبوظبي، ويستهل الفريق الاستعداد لدخول فترة الإعداد بإجراء الفحوصات الطبية على جميع اللاعبين، قبل بدء تدريبات اللياقة البدنية، تحت قيادة المدرب موريس شتاين، الذي يصل أبوظبي مع طاقم عمله قبل انطلاقة التحضيرات.

ومن جهة أخرى يشارك وفد من نادي الوحدة في قرعة الأدوار الإقصائية لدوري أبطال آسيا التي تأهل العنابي الى دور ال16 من المنافسة ليواجه النصر السعودي 25 أغسطس/ آب المقبل، وتقام فعاليات القرعة في كولالامبور في 2 يوليو/ تموز.