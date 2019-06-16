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ماني يغيب عن السنغال أمام تنزانيا

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد مدرب منتخب السنغال لكرة القدم أليو سيسيه، أن المهاجم ساديو ماني سيغيب عن مباراة بلاده الافتتاحية ضد تنزانيا في كأس أمم إفريقيا لكرة القدم بسبب الإيقاف.

وتفتتح السنغال مشوارها ضد تنزانيا في 23 يونيو/حزيران الجاري في القاهرة، لكن نجم الإنجليزي بطل أوروبا سيغيب لحصوله على إنذارين في التصفيات.

وهذه هي المرة الثالثة التي يشارك فيها ماني (27 عاماً) في المسابقة القارية، والثانية التي يغيب فيها عن مباراتها الافتتاحية بعد 2015 ضد غانا.

وانضم ماني الخميس إلى معسكر فريقه في إسبانيا بعد حصوله على أيام راحة إضافية إثر تتويجه القاري مع ليفربول. ويتوقع أن يشارك في المباراتين التاليتين في دور المجموعات ضد الجزائر وكينيا.

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