النمسا تجمع «الأبيض» والأولمبي والعين والوصل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحتضن دولة النمسا ابتداء من الأسبوع الثاني من شهر يوليو/‏ تموز المقبل تحضيرات المنتخب الأول والمنتخب الأولمبي لكرة القدم، كما أنها ستكون وجهة للمعسكر الخارجي للفريق الأول بناديي العين والوصل، استعداداً للموسم 2019-2020.

اختار الهولندي فان مارفيك المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم 27 لاعباً لقائمة (الأبيض) للمعسكر الخارجي الذي سيكون v22 يوليو/‏ تموز، استعداداً للتصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، ونهائيات كأس آسيا 2023.

وستكون رابع أكبر مدينة نمساوية هي أيضاً وجهة للمنتخب الأولمبي لكرة القدم، والذي قرر البولندي ماسيج سكورزا، اختيار 20 لاعباً للمعسكر الذي سيقام في سالزبورغ خلال الفترة من 13 إلى 22 يوليو/‏ تموز المقبل في أولى محطات الإعداد استعداداً للمشاركة في نهائيات كأس آسيا تحت 23 سنة، المقررة في تايلند مطلع يناير/‏ كانون الثاني المقبل، والمؤهلة بدورها إلى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، حيث تحصل المنتخبات الثلاثة الأولى في النهائيات على بطاقات التأهل إلى الأولمبياد.

ويحرص الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني الأول على التنسيق مع الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي على إقامة معسكر المنتخب الأول والأولمبي في ذات الفترة وفي نفس المدينة والمنطقة؛ لضمان متابعة عناصر المنتخب الأولمبي.

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وتمتاز سالزبورغ بأجواء رائعة، وتعرف بأنها مدينة خضراء؛ وذلك نظراً لقربها من التلال والجبال الرائعة في المدينة، وتمتاز بمساحاتها الخضراء.

وتضم قائمة المنتخب الأول 3 لاعبين من العين هم: أحمد برمان، ريان يسلم، بندر الأحبابي، ولاعبين من الوصل هما: علي صالح وعلي سالمين، كما يتواجد في قائمة المنتخب الأولمبي كل من خالد محمد البلوشي، سعيد جمعة السعدي، فلاح وليد الجنيبي من العين، وعبدالله جاسم علي، وفارس خليل المرزوقي من الفريق الأصفر. ويتجه الفريق الأول بنادي العين إلى نفس الوجهة، وسيغادر «الزعيم» إلى النمسا لإقامة معسكره الخارجي استعداداً للموسم الجديد في 18 من الشهر المقبل، على أن يدشن تجمعه الداخلي في السادس من الشهر نفسه بالفحوصات الطبية للاعبين والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام ليبدأ بعدها التدريبات الميدانية حتى 17 يوليو.

وبدوره، يفضل الفريق الأصفر أن تكون وجهة معسكره الخارجي للموسم الجديد في النمسا خلال الفترة من 22 يوليو حتى 18 أغسطس/‏ آب المقبلين؛ حيث إن (الإمبراطور) الذي كان يعسكر مناصفة خلال الموسمين الماضيين في ألمانيا وإسبانيا قرر أن المرحلة الأولى للإعداد للموسم الجديد ستتضمن فترة للتجمع الداخلي، وإجراء الفحوصات الطبية لجميع اللاعبين، وذلك بداية من 14 يوليو المقبل قبل المغادرة إلى النمسا.

ويأمل الوصل في نجاح تحضيراته لتجهيز جميع اللاعبين، وعلى أن يكون هناك برنامج خاص للمصابين والذين سيغيبون عن فترة الإعداد للموسم المقبل، وهم ثلاثة لاعبين، أجروا عمليات جراحية عقب نهاية الموسم، وهم البرازيلي رونالدو مينديز، والحارس سلطان المنذري، ومحمد سرور.