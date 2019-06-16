مضمار مونتبان يستضيف سباق كأس الوثبة ستاليونز اليوم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يستضيف مضمار مونتبان الفرنسي، عصر اليوم، فعاليات الجولة التاسعة من سلسلة سباقات كأس الوثبة ستاليونز «بري فيرناند فوتيه» على الساحة الفرنسية، وتتألف سباقات كأس الوثبة ستاليونز من 66 سباقاً على المستويين المحلي والدولي، منها 15 سباقاً بمضمار أبوظبي، و12 سباقاً في العين.

ويأتي إقامة السباق تماشياً مع استراتيجية النسخة الحادية عشرة لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة، بالتزامن مع «عام التسامح»، وبشعار «عالم واحد 6 قارات أبوظبي العاصمة».

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ويأتي تنظيم السباق تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بهدف دعم الملاك والمربين في معظم دول العالم وتحفيزهم لزيادة الاهتمام بالخيل العربي.

وخصص سباق كأس مزرعة الوثبة ستاليونز لمسافة 2250 متراً، وجائزته 12 ألف يورو، للخيول العربية الأصيلة في سن أربع سنوات فما فوق، وتشارك فيه 12 خيلاً تسعى للانطلاق نحو النجومية في سباقات الخيول العربية.

ويمثل خيول الإمارات في السباق المهر «لو ماسود» لسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني، وبإشراف دي موريسون وبقيادة أليكس بندجاما، وخاض الجواد المنحدر من نسل «ديفامر» 6 مشاركات، كان أبرزها الفوز بالمركز الثالث.