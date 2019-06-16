مبابي يثير الجدل بكلمات مبهمة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يتواجد الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان ومنتخب «الديوك» في الولايات المتحدة الأمريكية لقضاء إجازته والتي استغلها بحضور نهائي دوري كرة السلة للمحترفين بين تورونتو وجولدن ستايت، لكن ذلك لم يمنعه من إثارة الجدل حول مستقبله مع فريقه الباريسي.

ويرغب نادي ريال مدريد الإسباني بشدة بالتعاقد مع مبابي، لكن باريس سان جيرمان قال إنه لن يفرط باللاعب الراغب أصلاً باللعب في النادي الملكي. ونشر مبابي عبر حسابه على «فيسبوك»، صورة له مع ناصر الخليفي، رئيس نادي سان جيرمان، وأنتيرو هنريكي، المدير الرياضي السابق, وعلق الدولي الفرنسي على الصورة، قائلًا «شكرًا لك مستر هنريكي على كل ما فعلته لي هنا».

ولم تكن رسالة مبابي واضحة، لذلك انقسم متابعو النجم الفرنسي حولها، ما بين انها توديع المدير الرياضي، أو إشارة المهاجم الشاب لقرب رحيله عن صفوف بطل فرنسا.