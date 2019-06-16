عبدالعزيز بن تركي يستقبل الرزوقي ووفد اتحاد الإمارات للكاراتيه

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استقبل الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية السعودية، في جدة، وفد اتحاد الإمارات للكاراتيه برئاسة اللواء «م» ناصر عبدالرزاق الرزوقي، رئيس الاتحاد نائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، وبحضور أنطونيو اسبينوس رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، وتم خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات المتعلقة باللعبة، وسبل تطويرها ونشرها بشكل أكبر في المنطقة.حضر اللقاء كل من بشير الشريف نائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، والدكتور إبراهيم القناص رئيس الاتحادين العربي والسعودي للكاراتيه عضو مجلس إدارة الاتحاد الدولي، وراشد آل علي الأمين العام لاتحاد الإمارات للكاراتيه نائب رئيس الاتحادين الآسيوي والعربي وإبراهيم الدرع نائب رئيس الاتحاد السعودي للكاراتيه عضو مجلس إدارة اللجنة التنظيمية الخليجية، وخبير الكاراتيه الدولي محمد عباس أحمد المدير التنفيذي للاتحادين العربي والإماراتي للكاراتيه.

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