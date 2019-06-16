شكرا لقرائتكم خبر عن ثلاثية تاريخية ل «السامبا» في شباك بوليفيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أنسى لاعب وسط برشلونة الإسباني فيليبي كوتينيو الجماهير البرازيلية نجمها نيمار، بقيادة «سيليساو» إلى الفوز على نظيره البوليفي 3-صفر في افتتاح النسخة السادسة والأربعين من بطولة كوبا أمريكا التي تستضيفها بلاده للمرة الأولى منذ 1989.

ولم يرق عرض البرازيل إلى ما كان متوقعاً، لذلك فإن الجماهير، أطلقت صيحات الاستهجان بعد نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي.

بعدما ألقى غياب نيمار عن البطولة بظلاله على تحضيرات البلد المضيف بسبب إصابة في كاحله تعرض لها نجم باريس سان جيرمان الفرنسي خلال مباراة ودية في الخامس من الشهر الحالي، وجد رجال المدرب تيتي أنفسهم في وضع صعب بعد شوط أول عقيم عجزوا خلاله عن اختراق الدفاع البوليفي والوصول إلى شباك الحارس كارلوس لامبي، ما دفع الجمهور إلى توجيه صافرات الاستهجان للاعبين.

لكن الفرج جاء في مستهل الشوط الثاني حين سجل كوتينيو هدفين في غضون ثلاث دقائق، الأول من ركلة جزاء بعد لمسة يد على أدريانو خوسينو في المنطقة المحرمة (50)، والثاني من كرة رأسية إثر عرضية من روبرتو فيرمنيو (53).

وبالرغم من تكتل المنتخب البوليفي في منطقته، كان بإمكان أصحاب الأرض أن ينهوا الشوط الأول متقدمين وأن يتجنبوا صافرات الاستهجان التي وصفها كوتينيو بأنها «جزء من اللعبة، الجمهور يريدنا أن نفوز وأن نلعب بشكل جيد، ولهذا السبب وجِهت إلينا صافرات الاستهجان».

وحقق منتخب البرازيل أكبر فوز في مبارياته الافتتاحية في الألفية الجديدة، ووفقاً لموقع «لانس» البرازيلي، فإن فريق السامبا حقق الانتصار بفارق 3 أهداف في الجولة الأولى له بكوبا أمريكا، لأول مرة في الألفية الحالية.

ويعود آخر انتصار للبرازيل بفارق 3 أهداف أو أكثر في المباراة الأولى بكوبا أمريكا إلى نسخة 1999، عندما تفوق السامبا على فنزويلا بنتيجة 7- صفر.

وبعد أن أراح كوتينيو، أعصاب الجمهور بهدفيه في بداية الشوط الثاني، تحرر لاعبو تيتي وسط عجز تام من لاعبي الفريق المنافس الذي بدا مستسلماً، وكان بإمكان ماركينيوس أن يضيف هدفاً ثالثاً قبل 15 دقيقة على النهاية، إلا أن رأسيته ذهبت مباشرة نحو لامبي، بارغم أنه كان في موقع مثالي للتسجيل.

Advertisements

وبدا بعدها الفريقان راضيين بالنتيجة بعدما تراجعت وتيرة المباراة بشكل كبير، إلا أن إيفرتون الذي دخل في الدقيقة 81 بدلاً من دافيد نيريش، أبى إلا وأن يكون هدفه الأول بقميص منتخب بلاده من مستوى أهداف النجوم الكبار، وذلك بعدما توغل لاعب غريميو البالغ من العمر 23 عاماً في الجهة اليسرى قبل أن يطلق كرة صاروخية في الزاوية البعيدة لمرمى لامبي (85)، مؤكداً النقاط الثلاث لبلاده في مستهل مسعاها لإحراز اللقب الأول لها منذ تتويجها بالبطولة القارية عام 2007.

وبهذا الفوز الذي افتتح به البطولة ومنافسات المجموعة الأولى التي تضم منتخبي فنزويلا والبيرو (يلعبان السبت)، خطا المنتخب البرازيلي أولى خطواته نحو تلميع صورته أمام جمهوره من خلال التتويج بالبطولة القارية الغائبة عن خزائنه منذ 12 عاماً، وتعويض الخيبة التي عاشها قبل 5 أعوام حين احتضنت بلاده مونديال 2014 وخرج من نصف النهائي بهزيمة تاريخية أمام ألمانيا (1-7).

رسالة للمشجعين

ومنذ تتويجه الأخير بلقب كوبا أمريكا 2007، عاش المنتخب البرازيلي فترة سيئة في البطولات الكبرى؛ حيث خرج من الدوري ربع النهائي في مونديالي 2010 و2018 ونصف نهائي 2014، وربع نهائي كوبا أمريكا في نسختي 2011 و2015 ومن الدور الأول للبطولة القارية عام 2016 في نسختها المئوية (بالصيغتين السابقة والحالية).

ومن جهته، كان كوتينيو، أحد نجوم اللقاء، لكنه لم ينس جمهور برشلونة؛ حيث اعتذر لهم عن عروضه السيئة مع الفريق الكاتالوني في الموسم المنقضي.

وقال كوتينيو في تصريح لصحيفة «ماركا» الإسبانية بعد اللقاء، متوجهاً لجمهور برشلونة: «أنا ممتن لكل الدعم الذي قدمتموه لي دائماً، لقد مررت بأوقات عصيبة، لأنني لم أقدم كما كنت أتوقع على أرض الملعب، لكن هذه كرة القدم، وأنا أعمل بجد لتحسين الوضع».

وبعد تخطيه بوليفيا بفوز مستحق بحسب ما أقر مدرب الأخيرة إدواردو فييغاس بالقول: «يجب أن نكون صريحين، البرازيل تفوقت علينا، توقفت علينا بشكل كبير»، يأمل المنتخب المضيف أن يضمن إلى حد كبير بلوغه الدور ربع النهائي الذي يتأهل إليه صاحبا المركزين الأولين في المجموعات الثلاث، إضافة إلى أفضل منتخبين في المركز الثالث، من خلال الفوز على فنزويلا بعد غد الثلاثاء قبل اختتام الدور الأول ضد البيرو في 22 الشهر الحالي.

أما بوليفيا، الفائزة باللقب عام 1963 ووصيفة 1997، فتلتقي في الجولة الثانية يوم الثلاثاء أيضاً مع البيرو.