نتيجة مباراة الارجنتين وكولومبيا اليوم الأحد في كوبا أمريكا والأرجنتين تخسر المباراة الافتتاحية لأول...

نقدم لكم نتيجة مباراة الارجنتين وكولومبيا ملخص كتابي، ينطلق اليوم حلم قائد منتخب الأرجنتين ليونيل ميسي في ملامسة كأس كوبا أمريكا التي استعصت عليه في السنوات السابقة حين يخوض مباراة قوية أمام منتخب كولومبيا في افتتاحية مباريات المجموعة الثانية من البطولة التي انطلقت فجر السبت بمباراة البرازيل المستضيفة، ولكن مباراة اليوم هى الأكثر انتظارا في الجولة الأولى.

نتيجة مباراة الارجنتين وكولومبيا

وتُقام المباراة على ملعب فونتي نوفا في تمام الساعة الواحدة صباحاً بتوقيت المملكة العربية السعودية في منتصف الليل تماماً بتوقيت القاهرة، حيث ستكون منقولة بالتعليق العربي للمعلق حفيظ دراجي عبر beIN sport MAX HD3 وخالد الغول على القناة الرابعة، وتضم المجموعة منتخبي قطر وباراجواي أيضا.

نتيجة مباراة الارجنتين وكولومبيا:

بداية المباراة الأن، الأرجنتين على يسار الشاشة وكولومبيا على اليمين وحماس كبير منذ الانطلاقة وضغط من جانب الفريقين

الدقيقة 17: كرة عرضية من خاميس رودريجيز وكرة كادت أن تصل للمهاجم ولكن الحكم يطلق صافرته معلنا عن خطأ لصالح دفاع التانجو والتعادل السلبي مستمر

الدقيقة 42: المنتخب الكولومبي الأخطر في الدقائق الأخيرة ويقترب من تسجيل الهدف الأول بتألق فالكاو، والتعادل بين الفريقين على مستوى النتيجة حتى الآن

نهاية الشوط الأول بالتعادل 0-0

بداية الشوط الثاني من المباراة و45 دقيقة لحسم قمة المجموعة والنتيجة تخدم المنتخبين الآخرين في المجموعة

الدقيقة 71: تسديدة قوية جدا بالقدم اليمنى لمارتينيز تسكن شباك أرماني والهدف الأول لصالح كولومبيا وموقف الأرجنتين يتعقد

الدقيقة 86: زاباتا يغتال فرصة التعديل ويؤكد تقد كولومبيا بهدف ثاني ونهاية المباراة بفوز كولومبيا بهدفين

مباراة الارجنتين وكولومبيا

وتحدث مهاجم منتخب الأرجنتين وفريق مان سيتي اجويرو عن البطولة معربا عن أمنيته بالتتويج بهذا اللقب بشدة من أجل قائد الفريق ميسي الذي لم ينجح في التتويج ببطولة قارية مع المنتخب فقد خسر 4 نهائيات ثلاثة منها كانت في الكوبا، يذكر أن أجويرو وميسي يتشاركان نفس الغرفة في معسكر المنتخب فهل يحققان حلم جماهير راقصي التانجو.

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الارجنتين وكولومبيا

ويسعى منتخب التانجو الأرجنتيني لمطاردة التتويج الغائب عن بلاده منذ 26 عام، حيث يدعم التاريخ دائما المواجهة الافتتاحية للأرجنتين التي لم تخسر في أولى مبارياتها منذ 40 عام، فهل يسري ذلك على مواجهتهم مع كولومبيا.

وتحدث تاجليافيكو مدافع الارجنتين أن أكثر ما يبهر اللاعبين هو حماسة ميسي الشديدة ورغبته في حصد تلك البطولة وتعويض فقدان النسخ السابقة والتي كان آخرها عام 2016 والتي أعلن بعدها اعتزال اللعب الدولي قبل أن يتراجع عن ذلك.

وكان مدرب الأرجنتين فاجأ الجميع أمس باعلانه للتشكيل الذي سيخوض به المواجهة قبل 24 ساعة منها حيث قرر الدفع بأرماني في حراس المرمى و سارافيا ، بيزيلا ، أوتاميندي ، تاليافيجكو، جويدو رودريغيز ، باريديس ، لو سيلسو، ميسي ، دي ماريا ، أجويرو

وتحدث أبو تريكة لاعب الأهلي المصري السابق ومنتخب مصر ومحلل قوات بي ان سبورت عن ميسي واصفا اياه بالطموح الذي لا يستسلم وأنه أمامه 3 فرص لتحقيق البطولة القارية للمنتخب ولكن وصوله لنهائي كأس العالم في حد ذاته انجاز له.