نتيجة مباراة الأرجنتين وكولومبيا في كوبا أمريكا 2019 بالمجموعة الثانية

تنطلق أولى مواجهات دور المجموعات في كوبا أمريكا 2019 في المجموعة الثانية بصدام قوي بين الأرجنتين وكولومبيا على ملعب أرينا فونتي نوفا، ويبحث ميسي عن التتويج ببطولة مع منتخب بلاده بعدما تعثر في النهائيات الأخيرة وفشل في تحقيق الفوز، وعلى أثر ذلك أعلن ميسي رغبته في الاعتزال دولياً لكنه يعود اليوم متقدماً صفوف الأرجنتين مع رغبة قوية في الفوز بكوبا أمريكا.

موعد مباراة الأرجنتين وكولومبيا

تنطلق المباراة منتصف ليل السادس عشر من يونيو 2019 بتوقيت القاهرة والساعة الواحدة بعد منتصف الليل بتوقيت السعودية والثانية بتوقيت الإمارات، وتُذاع على قناة بي إن ماكس الثالثة والرابعة بتعليق حفيظ دراجي وخالد الغول.

نتيجة مباراة الأرجنتين وكولومبيا

التقى الفريقان قبل ذلك في 31 مباراة كان للأرجنتين النصيب الأكبر في الفوز برصيد 19 مباراة بينما تعادلت في ستة مباريات وخسارة وستة مباريات أخرى، وتبحث كولومبيا عن تخطى عقبة الأرجنتين في أولى مبارياتها في البطولة لرفع الروح المعنوية لدى اللاعبين وتحقيق أملهم في التتويج بالبطولة.

الدقيقة 3: هجمة قوية من الجانب الأيمن للأرجنتين تخرج إلى الركنية وميسي يُنفذها والكرة تتحول إلى الركنية مرة أخرى والدفاع مرة أخرى بالمرصاد

الدقيقة 18: الكرة تتنقل في وسط الميدان بين أقدام الفريقين، وكولومبيا تنجح في الوصل لمرمى الأرجنتين لكن دفاعات الأرجنتين تحول دون تسجيل أهداف.

الدقيقة 36: الأرجنتين تستحوذ على الكرة لكن كولومبيا الأخطر في الشوط الأول والأقرب للتهديف

الدقيقة 66: ميسي يضع الكرة برأسه ولكن تمر بجوار القائم ضربة مرمى والنتيجة حتى الآن التعادل السلبي

الدقيقة 71: الهدف الأول لصالح كولومبيا في المباراة.

الدقيقة 86: زاباتا يسجل الهدف الثاني لكولومبيا في اللقاء

نهاية المباراة بفوز كولومبيا بهدفين مقابل لاشيء في مباراة كان الاستحواذ من نصيب الأرجنتين في شوطيها الأول والثاني