نتيجة مباراة الأرجنتين وكولومبيا اليوم الأحد 16-6-2019 في الجولة الأولي بدور المجموعات في كوبا...

نتيجة مباراة الأرجنتين وكولومبيا اليوم، حيث تقام مباراة الأرجنتين وكولومبيا في ثاني مباريات بطولة كوبا أمريكا 2019 تمام الساعة الثانية عشر بتوقيت القاهرة، والواحدة بتوقيت مكة المكرمة على ملعب أرينا فونتى نوفا، حيث يبدأ منتخب السامبا أولي مبارياته في كوبا أمريكا بمواجهة فريق كولومبيا في واحدة من المباريات التي ينتظرها الكثير من عشاق كرة القدم حول العالم في ظل مشاركة النجم ليونيل ميسي في قيادة فريق الأرجنتين.

نتيجة ماتش الأرجنتين وكولومبيا في كوبا أمريكا 2019

الأرجنتين كولومبيا 0 2

بداية أحداث الشوط الاول من مباراة الأرجنتين وكولومبيا مباشرة وسط أجواء جماهيرية كبيرة.

إثارة ومتعة كروبة كبيرة على أحداث المباراة منذ الدقيقة الأولي، وسيطرة كبيرة من جانب كولومبيا على مجريات المباراة بعدما وصلنا للدقيقة 15، ومازالت نتيجة مباراة الأرجنتين وكولومبيا حتى الآن هي التعادل السلبي بدون أهداف.

محاولات مستمرة من جانب الفريقين لتسجيل أولي أهداف المباراة في واحدة من المباريات التي ينتظرها جميع عشاق ومحبي كرة القدم في ظل مشاركة النجم ليونيل ميسي، ويظل التعادل السلبي يسيطر على نتيجة اللقاء بعد مرور 33 دقيقة من زمن الشوط الأول.

التعادل السلبي هو نتيجة الشوط الأول من مباراة الأرجنتين وكولومبيا، حيث فشل كلا الفريقين في تسجيل أي أهداف رغم المحاولات المستمرة على كلا المرميين، وينتظر الجميع بداية الشوط الثاني للتعرف على الكثير من الأسرار خلال هذه المباراة.

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بداية الشوط الثاني من المباراة.

الهدف الأول لصالح كولومبيا في الدقيقة 71 عن طريق مارتينيز، وتصبح النتيجة 1-0 لصالح كولومبيا.

الهدف الثاني لصالح كولومبيا في الدقيقة 85 عن طريق زاباتا.

نهاية المباراة بفوز كولومبيا على الأرجنتين بهدفين دون رد.