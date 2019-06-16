«بوجبا» يصر على الرحيل .. و اليونايتد يحدد البديل

رضا علي

أعلن الدولي الفرنسي بول بوجبا رغبته لمسؤولي مانشستر يونايتد صراحة، الرحيل عن صفوف الفريق الإنجليزي، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية، من أجل الإنضمام لصفوف فريق ريال مدريد الإسباني.

وأكدت تقارير صحفية إسبانية، أن لاعب فريق مانشستر يونايتد "بول بوجبا" يصر على فكرة الانتقال إلى الفريق الملكي .

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ويدرك مسؤولو يونايتد، أنه من الصعب للغاية خسارة لاعب بجودة بوجبا، في ظل الحاجة لتكوين الفريق بصورة قوية خلال الموسم الجديد.

وذكرت صحيفة “ذا صن” الإنجليزية أن إدارة النادي حددت لاعب خط الوسط البلجيكي يوري تيليمانس كخيار محتمل لتعويض رحيل بول بوجبا.

و يشار إلى أن ريال مدريد، ليس الوحيد الذي يهدف لضم بوجبا فهناك أيضًا باريس سان جيرمان، الذي يراقب اللاعب، ويأمل أن يضمه لملعب بارك دي برنس، في إطار مشروعه الضخم.