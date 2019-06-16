غوميز يكشف حقيقة عودته غلى الدوري التركي من بوابة فناربخشه

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نفى النجم الفرنسي بافيتيمبي غوميز، مهاجم نادي الهلال السعودي، صحة التقارير التي راجت مؤخرا عن عودته إلى الدوري التركي من بوابة فناربخشه الغريم التقليدي لناديه السابق غلطة سراي.

وقال غوميز في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام السعودية: "لا يمكن أن أنتقل لفريق منافس لغلطة سراي".

كما أكد المهاجم الفرنسي الملقب بـ "الأسد"، أنه سيكمل عقده مع ناديه الحالي الهلال، وقال: "لدي عقد مع الهلال حتى 2020 .. قضيت أنا وعائلتي عاما رائعا في الرياض .. أشعر أنني في بيتي".

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وأضاف: "لسوء الحظ لم نتوّج بلقب الدوري في الموسم الماضي .. أعد الجماهير بأن الموسم المقبل سيكون أفضل".

وكان غوميز قد انتقل إلى صفوف الهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادما من غلطة سراي التركي.

جدير بالذكر أن غوميز البالغ من العمر 33 عاما، خاض مع الهلال 30 مباراة في الدوري سجل خلالها 21 هدفا وصنع 7 أهداف, كما خاض 6 مباريات في دوري أبطال آسيا سجل خلالها 4 أهداف.