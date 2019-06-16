صحيفة إنجليزية: صلاح رفض عرضين بـ150 مليون للرحيل إلى ريال مدريد أو يوفنتوس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:

أكدت تقارير صحيفة إنجليزية، أن المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول، رفض الرحيل عن صفوف فريقه نحو ريال مدريد الإسباني أو يوفنتوس الإيطالي في الصيف القادم.

صحيفة ميرور الإنجليزية نشرت تقريرًا، أكدت خلاله أنها علمت من مصادرها أن صلاح رفض عرضين من ريال مدريد ويوفنتوس، اللذان طلبا ضمه مقابل 150 مليون إسترليني.

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وأوضحت الصحيفة أن صلاح لا يريد الرحيل عن ليفربول خلال الفترة الحالية، مفضلًا البقاء مع الريدز خلال الموسم المقبل أيضًا ومن ثم الرحيل إذا كان الأمر متاحًا.

وشددت الصحيفة أن تتويج محمد صلاح بلقب دوري أبطال أوروبا مع ليفربول في النسخة المنقضية، دفعته للتمسك بالبقاء مع الفريق في الموسم القادم من أجل التتويج بالدوري الإنجليزي.

وكانت تقارير إعلامية سابقة قد نوهت إلى وجود رغبة من جانب ريال مدريد ويوفنتوس بضم صلاح خلال الفترة الماضية.