محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365: زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تقريرا عن أهم المباريات بمختلف البطولات والمقرر أن تقام اليوم الأحد الموافق 16 يونيو 2019 كوبا أمريكا باراجواي × قطر - الموعد 21:00 مساءً - القنوات الناقلة beIN SPORTS MAX 3 HD و beIN SPORTS MAX 4 HD. Advertisements أوروجواي × الإكوادور - الموعد 00:00 صباح يوم الاثنين - القنوات الناقلة beIN SPORTS MAX 3 HD و beIN SPORTS MAX 4 HD. مباريات ودية مصر × غينيا - الموعد 18:00 مساءً - القناة الناقلة أون سبورت.

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كانت هذه تفاصيل خبر مباريات الأحد.. مصر تواجه غينيا وديًا.. والظهور الأول لقطر في كوبا أمريكا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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