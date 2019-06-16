وزير الرياضة يكشف كواليس اجتماعه مع الخطيب ورئيس الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أنه جمعه لقاء منذ فترة بين محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، وحضره أيضا رئيس الزمالك.

وقال صبحي في تصريحات تلفزيونية لقناة اون سبورت، إنه لم يتحدث في هذا الشأن كثيرا، لكن الاجتماع الثلاثي بين الخطيب ورئيس الزمالك، كان من اجل تنظيم عمليه بيع التذاكر ودار حوار بينه وبينهم.

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وأضاف، أن الدوري هذا الموسم كان قاسي للغاية وقوى وهناك تنافس شديد بين الفرق، بالإضافة إلى وجود اختلاف في وجهات النظر بين رئيسي الأهلي والزمالك.

وأوضح:" هناك اختلاف واضح في وجهات النظر بين الخطيب ورئيس الزمالك والجميع يعلم به، لكن كل شيء سيأخذ وقته ويمر".

وأتم:" اتحاد الكرة يجب أن يتعلم مما حدث هذا الموسم، ليستعد جيدا للموسم الجديد، وضرورة وضع أسس وقواعد ليسير عليها الجميع."