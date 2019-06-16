مدرب بوروندي: لدينا لاعبين يستطيعون اللعب في الدوري المصري بعد كأس أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد أوليفييه نيونجيكو، المدير الفني لمنتخب بوروندي، أن من حقه الحلم بالفوز بلقب كأس الأمم الأفريقية هذه النسخة المقرر إقامتها في مصر بداية من 21 يونيو وحتى 19 يوليو.

ويلعب منتخب بوروندي لحساب المجموعة الثانية بجوار كل من منتخبات نيجيريا وغينيا ومدغشقر.

وقال نيونجيكو في تصريحات تلفزيونية لقناة صدى البلد:" أهم شيء قبل أمم أفريقيا هو الاستعداد الجيد ونسعى لتقديم كرة جميلة ومستوى يرضى طموحنا".

وأضاف:" لماذا لا نفوز بكأس أفريقيا؟، فنملك العديد من اللاعبين الجيدين ولديهم الكثير من الطموح لتقديمة خلال بطولة أمم أفريقيا هذا العام".

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وتابع:" علينا احترام الحكام في البطولة ولا اقول الحكم جيد أو سيء، لكن يجب التركيز في الملعب".

وأوضح أن منتخب بوروندي يملك اللاعب سعيدو براهينو وهو أهم لاعب لديه في الفريق كونه يلعب في الدوري الإنجليزي، لافتا أن هناك لاعبين اخرين جيدين غير سعيدو.

وأكمل:" نملك الكثير من اللاعبين الجيدين وبعد تقديم بطولة قوية، بعدها ربما ستطلبون هؤلاء اللاعبين للاحتراف في الزمالك".

وأتم تصريحاته:" لاعبينا أحدهم محترف في الدوري الإنجليزي والبعض الأخر في الجزائر والسعودية، ويمكنهم اللعب أيضا بعد ذلك في الدوري المصري، لكن كل هذا يعتمد على ما سيقدموه خلال البطولة".