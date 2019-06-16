محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
احتفل لاعبو منتخب مصر، مساء السبت، بعيد ميلاد زميلهم محمد صلاح نجم فريق ليفربول السابع والعشرين، وذلك عقب ايام من انضمامه لمعسكر الفراعنة استعداد لكأس أمم أفريقيا 2019.
وقرر لاعبو منتخب مصر إحضار "تورتة" خلال معسكر المنتخب، وقاموا بالاحتفال بعيد ميلاد صلاح والتقطوا معه بعض الصور التذكارية.
ويلعب منتخب مصر أولى مبارياته في كأس أمم أفريقيا 2019 أمام زيمبابوي بالافتتاح، على أن يلتقي بعدها مع أوغندا والكونغو الديمقراطية في الجولتين الثانية والثالثة من دور المجموعات.
صلاح قبل انضمامه لمعسكر منتخب مصر، حصل قبل أيام على دوري أبطال أوروبا مع ليفربول لأول مرة في تاريخه كلاعب.
كانت هذه تفاصيل خبر لاعبو منتخب مصر يحتفلون بعيد ميلاد محمد صلاح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.