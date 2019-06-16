اخبار الرياضه

لاعبو منتخب مصر يحتفلون بعيد ميلاد محمد صلاح

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

احتفل لاعبو منتخب مصر، مساء السبت، بعيد ميلاد زميلهم محمد صلاح نجم فريق السابع والعشرين، وذلك عقب ايام من انضمامه لمعسكر الفراعنة استعداد لكأس أمم أفريقيا 2019.

وقرر لاعبو منتخب مصر إحضار "تورتة" خلال معسكر المنتخب، وقاموا بالاحتفال بعيد ميلاد صلاح والتقطوا معه بعض الصور التذكارية.

ويلعب منتخب مصر أولى مبارياته في كأس أمم أفريقيا 2019 أمام زيمبابوي بالافتتاح، على أن يلتقي بعدها مع أوغندا والكونغو الديمقراطية في الجولتين الثانية والثالثة من دور المجموعات.

صلاح قبل انضمامه لمعسكر منتخب مصر، حصل قبل أيام على مع ليفربول لأول مرة في تاريخه كلاعب.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لاعبو منتخب مصر يحتفلون بعيد ميلاد محمد صلاح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا