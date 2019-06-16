لاعبو منتخب مصر يحتفلون بعيد ميلاد محمد صلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

احتفل لاعبو منتخب مصر، مساء السبت، بعيد ميلاد زميلهم محمد صلاح نجم فريق ليفربول السابع والعشرين، وذلك عقب ايام من انضمامه لمعسكر الفراعنة استعداد لكأس أمم أفريقيا 2019.

وقرر لاعبو منتخب مصر إحضار "تورتة" خلال معسكر المنتخب، وقاموا بالاحتفال بعيد ميلاد صلاح والتقطوا معه بعض الصور التذكارية.

ويلعب منتخب مصر أولى مبارياته في كأس أمم أفريقيا 2019 أمام زيمبابوي بالافتتاح، على أن يلتقي بعدها مع أوغندا والكونغو الديمقراطية في الجولتين الثانية والثالثة من دور المجموعات.

صلاح قبل انضمامه لمعسكر منتخب مصر، حصل قبل أيام على دوري أبطال أوروبا مع ليفربول لأول مرة في تاريخه كلاعب.