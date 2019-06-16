مدرب زيمبابوي يتحدث عن مواجهة الافتتاح أمام مصر.. وحظوظ التأهل للدور الثاني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

تحدث صنداي تشيزامبوا المدير الفني لمنتخب زيمبابوي، عن مواجهة الافتتاح أمام منتخب مصر، مؤكدا أن فريقه ليس مرشحًا للصعود إلى دور الـ16 من مسابقة كأس أمم أفريقيا 2019 التي ستنطلق في مصر يوم الجمعة القادم.

وتلعب زيمبابوي أولى مبارياتها في كأس أمم أفريقيا 2019 في مواجهة مصر بالافتتاح، على أن تلتقي بعدها مع أوغندا والكونغو الديمقراطية في الجولتين الثانية والثالثة من دور المجموعات.

وقال تشيزامبوا في تصريحات عبر قناة أون سبورت، إن منتخب زيمبابوي يحتاج لبعض الوقت لكسب مزي من الخبرات، ولذلك سيحاول التعلم من منتخب مصر.

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وأضاف، أن فريقه صعد إلى أمم أفريقيا هذه النسخة لكنهم ليسوا مرشحين لعبور الدور الأول، لافتا ان الجميع يتنبأ بأنهم لن يفوزا في اي مواجهة بدور المجموعات.

وأوضح، أن يرغب في وصول زيمبابوي إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية، لكن في الوقت ذاته يرى أن ذلك مستحيلا.

وأشار إلى أن منتخب مصر يملك لاعب كبير بحجم محمد صلاح، لذلك سيحاول إيقافه للحد من خطورته، لافتا أنه ربما يهزم امام مصر لكنه سيحاول الفوز على الكونغو وأوغندا.

وأتم تصريحاته:" منتخب مصر يشبه ليفربول في طريقة اللعب، هذا ما رأيته، أما زيمبابوي فتلعب مثل البرازيل".