الأهلي يكشف لمصراوي حقيقة رحيل سامي قمصان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي:

نفى طه إسماعيل، رئيس لجنة التخطيط بالأهلي، ما تردد حول رحيل سامي قمصان المدرب المساعد بالجهاز الفني، مشيرًا إلى أنه مستمر في منصبه مع المدير الفني الأوروجوياني مارتن لاسارتي.

وقال إسماعيل، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "سامي قمصان مستمر في منصبه، وما تردد حول رحيله عن الأهلي لا أساس له من الصحة".

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وأضاف: "لم تتم مناقشة هذا الأمر نهائيًا أثناء الاجتماع الأخير للجنة التخطيط، قمصان مستمر مع الأهلي بشكل طبيعي".

وارتبط اسم قمصان خلال الفترة الأخيرة بتولي القيادة الفنية لحرس الحدود خلفًا لطارق العشري الذي رحل عن الفريق العسكري بنهاية الموسم الجاري (2018-19).

يُذكر أن سامي قمصان نجم الأهلي السابق تولى تدريب حرس الحدود في الموسم الماضي، ونجح في قيادة الفريق إلى الدوري الممتاز قبل أن تتم إقالته لينضم إلى الجهاز الفني للأهلي.