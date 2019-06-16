البرازيل في الصدارة.. فنزويلا تتعادل سلبيًا مع بيرو في كوبا أمريكا

محمد اسماعيل - القاهرة - البرازيل- (د ب أ): خيم التعادل السلبي على المباراة التي جمعت منتخب فنزويلا بنظيره منتخب بيرو اليوم السبت في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى ببطولة كأس أمم أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كوبا أمريكا) المقامة بالبرازيل. وفشل المنتخبان في استغلال كافة الفرص التي اتيحت لهما أمام المرميين. وشهدت المباراة طرد لويس ديل بينو لاعب منتخب فنزويلا في الدقيقة 75. وبهذا التعادل تقاسم المنتخبان المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد نقطة واحدة خلف المنتخب البرازيلي والذي تغلب على منتخب بوليفيا 3 / صفر صباح السبت في المباراة الافتتاحية.

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