عمرو جمال يكشف موقفه من الرحيل عن الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشف عمرو جمال مهاجم فريق النادي الأهلي، عن امتلاكه أكثر من عرض خارجي، لافتًا إلى أنه لا يرغب في الرحيل عن القلعة الحمراء في الفترة المقبلة.

وأضاف مهاجم الأهلي في تصريحات عبر شاشة النادي الرسمية، اليوم السبت :"تلقيت عدة عروض خارجية، لكن لا أريد الرحيل وانتظر فترة الإعداد من أجل الظهور بشكل مناسب".

وتابع مهاجم الأهلي :"تعرض لسوء حظ كبير خلال هذا الموسم حيث واجهت شبح الإصابات والتي أبعدتني عن الملاعب ما يقرب من ثلاثة أشهر ونصف".

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وواصل :"أحاول إعادة التركيز من جديد وهذا ما جعلني أرفض العروض التي تلقيتها، فترة الإعداد ستحدد كل شيء".

صاحب الـ27 عامًا تم قيده في قائمة الفريق محليًا إلا أنه لم يشارك في أي مباراة رسمية مع الأهلي خلال هذا الموسم.

وخاض عمرو جمال تجربتين خارجتين على سبيل الإعارة في الموسم الماضي حيث لعب في صفوف بيدفيست الجنوب إفريقي ثم انتقل لصفوف هلسنكي الفنلندي قبل أن يعود للأهلي مطلع الموسم الحالي.