بالصور.. زفاف راموس وبيلار روبيو الأسطوري

تزوج لاعب ريال مدريد الإسباني سرجيو راموس، من مقدمة البرامج التلفزيونية بيلار روبيو، اليوم السبت، في كاتدرائية إشبيلية، في حفل شهد حضور شخصيات بارزة في عالم الرياضة الإسبانية والعالمية.

وأقيمت مراسم الزواج الذي أشرف عليه عميد أبرشية إشبيلية، فرانسيسكو أوريتز، بعد وصول نحو 500 ضيف التفت حولهم وسائل الإعلام والجماهير لرؤيتهم والتقاط صورهم.

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وبدأ أوائل الضيوف غي التجمع في فناء مدخل الكاتدرائية حيث استمتعوا بمجموعة متنوعة من العصائر التي تم تقديمها إليهم في الحانة أثناء وصول بقية المدعوين.

وحضر مراسم الزفاف العديد من الشخصيات البارزة في عالم كرة القدم أمثال اللاعب السابق ديفيد بيكام وزوجته فيكتوريا وسانتي كازورلا وسيرجيو بوسكيتس وخواكين سانشيز وخيسوس نافاس وإيميليو بوتراجينيو.

كما حضر أيضا العديد من اللاعبين السابقين والحاليين أمثال بريدراج مياتوفيتش ولوكا مودريتش وروبرتو كارلوس ولوكاس فاسكيز وماتيو كوفاسيتش وألبرت لوكي وكيلور نافاس وماركو أسينسيو وماركوس يورينتي وفرناندو إييرو وجوردي ألبا وألبارو موراتا وجوليو بابتيستا وبيبي رينا ورئيس الفريق “الملكي” فلورنتينو بيريز من بين آخرين.