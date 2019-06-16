نجح لاعبي المنتخب الاول للريشة الطارئرة في التأهل لعدة مراكز خلاص المشاركة فى بطولة موريشيوس الدولية، وهى من ضمن البطولات المؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020 والتى ستقام خلال الفترة من 13 حتى 17 يونيو 2019 في "روز هيل" وتعود البعثة يوم 18 يونيو 2019 . 2019 في "روز هيل" وتعود البعثة يوم 18 يونيو 2019 . ويقود المنتخب رامى إبراهيم مدير الفني. ووصل اللاعبان أدهم حاتم وأحمد صلاح الى نهائي الزوجي. وتأهل اللاعبان ضحى هانى وأدهم حاتم إلى نصف نهائي المختلط. Advertisements بينما تأهلت اللاعبه هادية حسني إلى دور ال٨ فردى سيدات. وتأهلوا اللاعبان هادية حسني وأحمد صلاح دور ال 8 في زوجى مختلط . وتأهلت كلا من اللاعبتان هادية حسني وضحى هانى الى دور ال ٨ في زوجى سيدات .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تأهل لاعبو منتخب الريشة الطائرة لمراكز متقدمة في بطولة موريشيوس الدولية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.