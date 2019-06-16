هكذا احتفل منتخب الفراعنة بعيد ميلاد محمد صلاح

احتفل لاعبو منتخب مصر بعيد ميلاد نجم الفراعنة والمحترف في ليفربول الإنجليزي محمد صلاح خلال معسكر إقامة الفريق ببرج العرب في الإسكندرية. العرب في الإسكندرية. واحتفل محمد صلاح نجم منتخب مصر، أمس السبت، بعيد ميلاده الـ27 حيث انه مواليد 1992. وحرص لاعبو منتخب مصر على الإحتفال بعيد ميلاد محمد صلاح بـ " تورتة" مرسوم عليها صورة تحمل الاسم المفضل إليه وهو MO SALAH. Advertisements

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