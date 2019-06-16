ميسي يقود تشكيل الأرجنتين أمام كولومبيا بكأس كوبا أميركا

أعلن ليونيل سكالوني المدير الفني لمنتخب الأرجنتين التشكيل الرسمي لفريقه، الذي يخوض أولي مواجهاته أمام نظيره الكولومبي، في المباراة التي تقام فيالثانية عشرة منتصف الليل، ضمن الجولة الأولي من مرحلة المجموعات بكأس كوبا أمريكا.
وجاء تشكيل التانجو على النحو التالي :
حراسة المرمي : فرانكو أرماني.
خط الدفاع : اوتاميندي، تاجليافيكو، سارافيا، بيزيلا.
خط الوسط : باريديس، رودريجيز، جيوفاني لو سيلسو.
خط الهجوم : دي ماريا، ليونيل ميسي، سيرجيو أجويرو.
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