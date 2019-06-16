فنزويلا تتعادل سلبيًا مع بيرو بكوبا أمريكا

حسم التعادل السلبي مباراة منتخبي بيرو وفنزويلا في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت علي ملعب جريمو ارينا ضمن الجولة الأولي مرحلة المجموعات بكأس كوبا أمريكا. جريمو ارينا ضمن الجولة الأولي مرحلة المجموعات بكأس كوبا أمريكا. بهذه النتيجة يتقاسم منتخبا بيرو وفنزويلا المركزين الثاني والثالث، فيما تتصدر البرازيل المجموعة برصيد ثلاث نقاط بعد تغلبها بثلاثية نظيفة على بوليفيا التي تتذيل المجموعة.

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