الجمعية العمومية لاتحاد السباحة توافق بالإجماع على اللوائح

انعقدت اليوم السبت، الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد المصري للسباحة،من أجل مناقشة جميع
لوائح الاتحاد.
وشهدت الجمعية العمومية حضور الأندية الأعضاء بنسبة 80% وتمت الموافقة بالإجماع على اللوائح.
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