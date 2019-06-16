رياضة | الأهلي يعلن اختيار الخطيب سفيرا لكأس الأمم الإفريقية 2019 (صورة)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يعلن اختيار الخطيب سفيرا لكأس الأمم الإفريقية 2019 (صورة) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن النادي الأهلي رسميا اختيار محمود الخطيب رئيس مجلس الإدارة سفيرا لكأس الأمم الإفريقية التي ستنطلق في مصر يوم الجمعة المقبل.

وغرد الأهلي عبر حسابه بموقع التواصل "تويتر" :" كاف يختار الأسطورة محمود الخطيب سفيراً لكأس الأمم الأفريقية ٢٠١٩".

وتستضيف مصر بطولة إمم إفريقيا في الفترة من ٢١ يونيو الجاري، وحتى التاسع عشر من شهر يوليو المقبل، بمشاركة ٢٤ منتخب.