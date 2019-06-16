رياضة | مدرب بوروندي: جاهزون لأمم أفريقيا

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وعد أوليفير نيونجيكو المدير الفني لمنتخب بوروندي، أن يظهر فريقه بالبطولة الافريقية المقبلة بشكل قوي.

وقال نيونجيكو خلال حواره لبرنامج الماتش الذي يقدمه الاعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد: مجموعتنا قوية تضم نيجيريا وغينيا، ومدغشقر ايضا قادمة لتنافس

وأردف : اول مباراة لنا ستكون امام نيجيريا، لذلك نعد انفسنا بقوة لنظهر بشكل قوي في الاسكندرية.

وتابع : نسعى للتأهل، الظهور الجيد سيوضح كيف استعد بوروندي للبطولة.