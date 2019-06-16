رياضة | مدرب بوروندي: طموحنا كباقي منتخبات البطولة.. المنافسة للنهاية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب بوروندي: طموحنا كباقي منتخبات البطولة.. المنافسة للنهاية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال أوليفير نيونجيكو المدير الفني لمنتخب بوروندي، ان طموح فريقه لا يقل عن باقي المنتخبات المشاركة بالبطولة.

وقال نيونجيكو خلال حواره لبرنامج الماتش الذي يقدمه الاعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد: "طموحنا مثل طموح كل المنتخبات التي تأهلت للبطولة، فلماذا لا نطمح في الفوز بها؟!

واردف : هذه هي المرة الاولى التي نشارك في المسابقة، لذا سبنذل اقصى كافي وسعنا لكي نتأهل كثاني او ثالث المجموعة وربما كمتصدر.

وتابع : سنسعى لتقديم عروض جيدة تثبت للجميع ان بوروندي رغم رغم انها دولة صغيرة ولكنها قوة رياضيه، سنظهر للجميع اسلوبنا ونحاول بلوغ الدور الاول ثم نسعى بعد ذلك لتقديم كرة جميلة وقوة بدنية.