رياضة | رسميا .. عباس مصطفى ينتقل لنادي المنيا 3 سنوات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا .. عباس مصطفى ينتقل لنادي المنيا 3 سنوات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح مجلس إدارة نادي المنيا برئاسة المحاسب عاطف عبدالجابر في التعاقد مع اللاعب عباس مصطفي ظهير أيسر فريق أسوان وذلك ضمن أجل تدعيم الفريق المنياوي في الموسم الجديد 2019\2020.

وذكر مصدر من داخل نادي المنيا الرياضي أن اللاعب قد وقع للفريق المنياوي لمده ثلاث سنوات قادما من نادي أسوان استعدادا للموسم الجديد من دوري القسم الثاني.

ويذكر أن الفريق المنياوي لازال مستمرا في جلب الصفقات بحثا عن العوده للممتاز مره اخري هذا الموسم حيث نجح الفريق في التعاقد مع كل من احمد كاستيلا وبدوي عاشور أبناء المنيا، ولاعبا فريق إف سي مصر.